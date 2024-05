Prasówka z kwietnia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Tarnobrzegu? Bądź na bieżąco

Karl Lagerfeld - Saffiano Plaque Collection to wyj...

Piękne i zadbane dłonie to wizytówka kobiety. Odpowiednio nawilżone, odżywione i z odpowiednio dobranym kolorem i wzorem paznokci dodają uroku każdej stylizacji. A jakie kolory i wzory na maj polecają tarnobrzeskie stylistki paznokci? Zobaczcie w galerii.

Sklep Bricomarché w Tarnobrzegu jest już czynny. Pierwszy w mieście market tej sieci oferuje produkty do domu i ogrodu. W dniu otwarcia, w środę 17 kwietnia na klientów czekały konkursy z nagrodami oraz promocje. Od rana nową placówkę odwiedziło mnóstwo ludzi. Zobacz zdjęcia.

Za nami pierwsza tura wyborów samorządowych 2024. Oto oficjalne wyniki wyborów na stanowisko prezydenta w Tarnobrzegu. Do wyłonienia prezydenta konieczna będzie druga tura w której spotkają się Dariusz Bożek i Łukasz Nowak.

Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a PiS w sześciu - wynika z sondażu exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Najwyższe poparcie KO uzyskała w woj. pomorskim - 47 proc., a PiS w woj. podkarpackim - 49,7 proc.

Słońce i temperatura sięgająca w południe w cieniu 25 stopni Celsjusza sprawiły, że w wyborczą niedzielę bardzo wiele osób postanowiło wybrać się nad Jezioro Tarnobrzeskie w poszukiwaniu uroków lata. Co ciekawe, nad "perłą Podkarpacia" postanowili zrelaksować się nie tylko mieszkańcy Tarnobrzega, bo rejestracje wskazywały na mieszkańców także ościennych powiatów. Sporo osób przyjechało coś przekąsić, więc tłoczno było w lokalach gastronomicznych.

Do godz. 12:00 frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła w kraju 16,52 proc.; w 2018 roku o tej porze było to 15,62 proc. Na Podkarpaciu wynosi ona 17,41 proc. a w Rzeszowie 16,07 proc.

Od godz. 7 można głosować w wyborach samorządowych 2024. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. Zobaczcie zdjęcia z Przemyśla, gdzie mieszkańcy wybierają prezydenta, radnych miejskich i radnych Sejmiku!

Trwają wybory samorządowe 2024. To właśnie decyzja wyborców kształtuje skład rad na poziomie gminy, miasta, powiatu, a także Sejmiku. Wybory to również okazja do wybrania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.