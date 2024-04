Prasówka z całego tygodnia 28.04.2024 w Tarnobrzegu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Tygodniowa prasówka 28.04.2024: 21.04-27.04.2024 Tarnobrzeg: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tarnobrzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Waldemar Szumny z PiS po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, według których w II turze wyborów uzyskał 43,9 proc. głosów powiedział, że bez względu na to, jaki będzie ostateczny wynik to jest przekonany, „że to jest ogromny nasz sukces”.