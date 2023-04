Pchli Targ w Tarnobrzegu pełen skarbów i rzeczy z duszą. Co kupowano i sprzedawano w ostatnią niedzielę kwietnia? Zobaczcie zdjęcia

Tarnobrzeski Pchli Targ. Co kupowaliście 30 kwietnia?

Tarnobrzeski pchli targ to cykliczne wydarzenie dla amatorów rzeczy z duszą i historią odbywające się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Bazar przy Kwiatkowskiego to miejsce spotkań i okazja do pozbycia się nadmiaru zalegających rzeczy. W niedzielę 30 kwietnia na placu spotkaliśmy kolekcjonerów i miłośników oryginalnych przedmiotów, które po odczyszczeniu będą nadal użytkowane przez nowych właścicieli.