Sprzątali Tarnobrzeg w Dzień Ziemi. Wiele rzeczy, które wyrzucili ludzie nie zmieściło się do worków. Zobacz zdjęcia z sobotniej akcji Wioletta Wojtkowiak

Z okazji obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi w Tarnobrzegu można było przyłączyć się do akcji sprzątania zorganizowanej przez kolektyw kulturalny What`s That Noise i Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych FRAM. Wolontariusze zbierali śmieci między innymi na osiedlu Przywiśle i w parku dzikowskim. Zobaczcie, co ludzie beztrosko wyrzucają na trawniki.