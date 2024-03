Tarnobrzeg na Google Street View. Aż trudno uwierzyć, jak w dekadę zmieniło się miasto. Zobacz zdjęcia Redakcja Polska Press

Tak wyglądał jeszcze dziesięć lat temu Tarnobrzeg (na zdjęciu okolice targowiska). Zobacz na kolejnych slajdach, jak miasto zmieniło się w ciągu niespełna dekady - kolejno zdjęcia z 2021 roku i te same miejsca na zdjęciach z 2012 roku >>> Google Street View Zobacz galerię (45 zdjęć)

Na co dzień nie dostrzegamy, jak szybko zmienia się nasze otoczenie. Tarnobrzeg też się zmienia - powstają nowe budynki lub jakieś znikają, bloki dostają nową elewacje, budują się sklepy, stacje paliw i inne obiekty. Z wykorzystaniem Google Street View, funkcji Google Maps i Google Earth, wyruszyliśmy w wirtualną podróż ulicami Tarnobrzega. Dzięki temu można się przenieść w czasie. My wybraliśmy się w podróż do roku 2012, kiedy to powstały pierwsze zdjęcia miasta w tej aplikacji.