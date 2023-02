Tarnobrzeg. Uczniowie "Górnika" oddali krew. Po tej akcji podkarpacki bank krwi zasili blisko 12 litrów życiodajnego daru [ZDJĘCIA]

Uczniowie tarnobrzeskiego "Górnika" oddali honorowo krew

Dzień po szkolnych Walentynkach uczniowie "Górnika" okazali serce ludziom walczącym o zdrowie i życie. Przedpołudniowa zbiórka krwi w środę 15 lutego zgromadziła przed szkołą liczne grono uczniów najstarszych klas technikum i liceum. Prawie wszyscy oddali krew po raz pierwszy w życiu.

Nasza młodzież chętnie pomaga we wszelkich akcjach dla potrzebujących. Od lat promujemy w szkole inicjatywy oddawania szpiku kostnego w ramach Fundacji DKMS oraz honorowe krwiodawstwo. Tradycją jest, że co najmniej dwa razy w roku ekipa wyjazdowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przeprowadza pobór krwi wśród chętnych pełnoletnich uczniów. Jesteśmy z ich postawy bardzo dumni

- mówi Jerzy Stelmach, dyrektor tarnobrzeskiego "Górnika".

Ze względu na wymagania zdrowotne do oddania krwi kwalifikuje lekarz. Zdecydował on, że na blisko 50 zarejestrowanych krew może oddać 26 uczniów. Oznacza to, że podkarpacki bank krwi zasili prawie 12 litrów życiodajnego daru. To jeden z lepszych wyników wśród szkolnych akcji w regionie.