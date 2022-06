Uczniowie powitali wakacje. Zobacz zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej numer 10 w Tarnobrzegu

Na ten dzień uczniowie czekali długo! Przed nimi dwa miesiące wakacyjnego wypoczynku.

Przed Wami dwa cudowne miesiące bez porannego wstawania, kartkówek, odpytywania. Korzystajcie z tego fajnego czasu, wypoczywajcie, ładujcie akumulatory. Tylko bezpiecznie, byście we wrześniu cali i zdrowi powrócili do szkół. Teraz czekają na was góry, morza, jeziora!