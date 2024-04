W Tarnobrzegu powstaje Leroy Merlin. Będzie to piąty sklep tej sieci na Podkarpaciu. Zobacz zdjęcia z placu budowy

Powstaje Leroy Merlin w Tarnobrzegu. Sieć rekrutuje pracowników

Market budowlano-dekoracyjny Leroy Merlin w Tarnobrzegu budowany jest na terenie nowo powstającego Parku Handlowego “N-Park” przy ulicy Henryka Sienkiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej 871 na osiedlu Mokrzyszów. Będzie to 81. sklep Leroy Merlin na mapie Polski oraz piąty w województwie podkarpackim obok jednego sklepu tej sieci w Mielcu, jednego w Krośnie oraz dwóch w Rzeszowie.

Sklep z zielonym trójkątem w logo rekrutuje pracowników, którzy zapewnią klientom profesjonalne doradztwo w doborze produktów oraz usług dla domu i ogrodu. Docelowo w sklepie Leroy Merlin w Tarnobrzegu zatrudnienie znajdzie blisko 130 osób, obejmując różnorodne stanowiska, takie jak np. projektanci, logistycy, doradcy klienta, kasjerzy. Rekrutacja pracowników trwa - kliknij TUTAJ i zobacz oferty pracy

Jak poinformowała nas firma - każdy pracownik może liczyć na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz prywatną opiekę medyczną. Dodatkowo, firma zapewnia służbowy smartfon wyposażony w aplikacje wspierające sprzedaż, możliwość dofinansowania do karty "MultiSport", a także dostęp do platformy do nauki języków obcych "eTutor" czy serwisu wellbeingowego "Mindgram". Unikalną na rynku wartością jest również udział w wynikach firmy oraz akcjonariat pracowniczy.