Wielka Sobota 2023 w Tarnobrzegu. Święcenie pokarmów i czuwanie przy Grobie Pańskim. Zobaczcie zdjęcia z tarnobrzeskich kościołów

Święcenie pokarmów na wielkanocny stół w Tarnobrzegu

Wielka Sobota jest dniem ciszy w obrządku kościoła rzymsko-katolickiego. Wtedy to wspomina się złożenie Jezusa Chrystusa do grobu i oczekuje jego zmartwychwstania. W kościołach odbywa się święcenie żywności, która będzie służyła jako dodatek do wielkanocnego żurku, barszczu białego lub do tradycyjnego podzielenia się jajkiem.

Święconka w tradycji katolickiej ma ogromne znaczenie. Jest symbolem Zmartwychwstania i Życia, zbawienia, które dokonuje się za pomocą ofiary Jezusa na krzyżu. To z tego względu do wielkanocnego koszyczka wkładamy określone pokarmy.

Jajka oznaczają odradzające się życie, zmartwychwstanie i zwycięstwo nad śmiercią. Wierzono, że zapewniały płodność, a dzielenie się jajkiem miało umacniać więzi rodzinne. Kiełbasa symbolizuje ofiarę z baranka paschalnego. Ma też przynosić zdrowie i dostatek.

Sól symbolizuje oczyszczenie i prawdę, stałość życia duchowego, harmonię między Bogiem i człowiekiem, ma ochronić przed zepsuciem. Korzeń chrzanu to symbol siły i „wypalanie” tego, co złe. Ziarna czarnego pieprzu są symbolem gorzkich ziół w tradycji żydowskiej. Chleb z kolei jako „ciało Chrystusa” jest symbolem samego Zbawiciela, którego śmierć i zmartwychwstanie przeżywana jest w czasie świąt.