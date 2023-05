Żarciowozy w Tarnobrzegu. Trzy dni z food truckami na Placu Bartosza Głowackiego. Zobacz, co można zjeść od 5 do 7 maja Wioletta Wojtkowiak

W Tarnobrzegu wystartował pyszny weekend z żarciowozami. Od piątku do niedzieli na Placu Bartosza Głowackiego można zakosztować potraw z różnych stron świata, które serwują food trucki. Zlot kuchni na kółkach potrwa od 5 do 7 maja. Zobaczcie, co można zjeść i jakie są ceny!