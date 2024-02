Ganczarska i Groove Section w Tarnobrzegu. Walentynkowy koncert "Biały szum" 13 lutego w Tarnobrzeskim Domu Kultury

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na walentynkowy koncert Ganczarska & Groove Section

Rockowe i popowe dźwięki zabrzmią w przeddzień walentynek w Tarnobrzeskim Domu Kultury. We wtorek 13 lutego odbędzie się koncert młodej wokalistki, kompozytorki i producentki Luziy Ganczarskiej. Artystka wystąpi z zespołem Groove Section. Widzowie usłyszą utwory z najnowszej płyty Ganczarskiej „Biały szum”.

Koncert o godzinie 19. Bilety po 20 złotych.

Luiza Ganczarska – wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka muzyki. Absolwentka Produkcji i Realizacji Muzyki w Łodzi oraz Akademii Menedżerów Muzycznych w Warszawie. Wielbicielka kotów, motocyklistka. Po ziemi chodzi twardo jakby grawitacja ciągnęła ją mocniej niż należy, a jednocześnie stąpa po niewidzialnych krawędziach miękko i zwinnie jak kot. Wytycza ścieżki i zaciera ślady. Ma w sobie małą anarchistkę, z kolanami odrapanymi od chodzenia po drzewach, które od dzieciństwa jakoś się nie zagoiły. Choć nie wyrosła z trampek, to umie biegać w szpilkach. Taki dualizm mógłby być ciężkim dysonansem. A jednak ma swój balans. I taki balans jest w jej muzyce. Raz refleksyjnej, raz rozkrzyczanej. Jak ogień, który nie żyje bez powietrza i wielkich przestrzeni. To muzyka, która jest patrzeniem na szeroki horyzont z dachu niedokończonej budowy. Wieje wiatr, włosy się plączą. Wdech, wydech. Robisz krok do przodu i lecisz.

Groove Section – grupa doświadczonych muzyków i zgranych przyjaciół: Adrian Adamski, Rafał Inglot, Damian Kurasz, Witek Paśko, Bartek Skiba. Założyciele zespołu Pectus. Pasjonaci. Prywatnie ojcowie na medal.