III Letnie Pokazy Chemiczne i Fizyczne w tarnobrzeskim "Hetmanie". Było efektownie! Zobacz wideo i zdjęcia

- To są doświadczenia chemiczne, w których zawsze coś tam się jednak pali, coś tam wybucha, więc lepiej dmuchać na zimne - dodaje dyrektor "Hetmana". - Ta żywa lekcja fizyki i chemii z elementami biologii to kapitalna sprawa. Tego w internecie nie dotknie. Młodzież zainteresowana, zgłaszają się, piszą reakcje chemiczne na tablicy. Przyszły do nas też osoby z zewnątrz, ze szkół podstawowych i nasi uczniowie też. To już taki luzik na koniec roku szkolnego, gdzie można przyjść i fajnie spędzić czas.