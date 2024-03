W Tarnobrzegu powstał klub fitness Xtreme Fitness Gyms. Zobacz na zdjęciach, jak wygląda nowa siłownia

W Tarnobrzegu otwarto klub fitness pod szyldem Xtreme Fitness Gyms. Właścicielami klubu są Natalia i Damian Bielscy, którzy w piątek 22 marca powitali w nim pierwszych gości. Odwiedzający klub mogli wziąć udział w treningu oraz w konsultacjach dietetycznych, fizjoterapeutycznych czy kosmetycznych oferowanych przez tarnobrzeskich przedsiębiorców. Zobaczcie zdjęcia.

W Tarnobrzegu otwarto klub Xtreme Fitness Gyms

Właścicielami klubu Xtreme Fitness Gyms są Natalia i Damian Bielscy znani także z telewizyjnego ekranu. Mają na swoim koncie udział w show TVP „Love me or Leave me. Kochaj albo rzuć" (obecnie dostępny na Netflix). Poznali się na...siłowni. Po kilku latach postawili na własny biznes. - Chcieliśmy stworzyć miejsce, które łączy ludzi z pasją, gdzie każdy może przyjść i uzyskać od nas fachową pomoc - mówią tarnobrzeżanie. Zapisy do klubu trwają, klienci mogą liczyć na różnorodny wybór zajęć fitness oraz sprzętu do ćwiczeń. Zobacz zdjęcia:

Nowy klub mieści się przy ulicy Warszawskiej 1, w budynku nad sklepem sieci Biedronka. - Lokalizacja klubu ma dla mnie wyjątkowe znaczenie, przez wiele lat odwiedzałam to miejsce na zakupach z moją mamą. Teraz zamierzamy z mężem zbudować w nim zaangażowaną społeczność, już teraz zaprosiliśmy do współpracy lokalnych usługodawców. Uważamy, że warto wzajemnie się wspierać i wspólnie pracować na rzecz rozwoju naszego miasta – mówi Natalia Bielska, franczyzobiorczyni Xtreme Fitness Gyms, która sama jest wielbicielką zdrowego trybu życia i zdobywała doświadczenie jako instruktorka zumby.

Każda zainteresowana osoba może odbyć pierwszy trening za darmo, bez zobowiązań, a po zakupie członkostwa liczyć na bezpłatną konsultację z klubowym trenerem. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla osób, które wcześniej nigdy wcześniej nie były w klubie fitness. Klienci klubu mogą wybrać jeden z trzech rodzajów karnetów – Silver, Gold i Platinum, klub honoruje również najpopularniejsze karty sportowe (FitSport, FitProfit, Multisport, Medicover Sport, PZU Sport). Klienci mają dostęp do aplikacji na telefony z cyfrową kartą wstępu i planami treningowymi oraz dostęp do platformy VOD z kilkuset zajęciami fitness online, ale także tymi prowadzonymi live.

- Wiele lat pracowaliśmy, by zostać właścicielami swojego miejsca na ziemi. Cieszy nas, że stało się to możliwe dzięki współpracy z Xtreme Fitness Gyms i wsparciu oferowanym przez sieć jako franczyzodawcę. Zapraszamy mieszkańców Tarnobrzega do naszego klubu przy ul. Warszawskiej 1 – komentuje Damian Bielski, mąż franczyzobiorczyni.

Xtreme Fitness Gyms to najszybciej rozwijająca się w Polsce sieć klubów fitness oparta na modelu franczyzowym. Obecnie w Polsce funkcjonuje 64 klubów Xtreme Fitness Gyms, otwarcie klubu w Tarnobrzegu zbliża markę do zaplanowanych 227 klubów do końca 2027 r. W misję Xtreme Fitness Gyms wpisuje się aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. Celem sieci jest również rozszerzanie świadomości na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz dobrostan psychiczny. Zobacz zdjęcia klubu:

