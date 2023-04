Państwowa Uczelnia Zawodowa i Zespół Szkół numer 1 "Prymasówka" w Tarnobrzegu otwierają drzwi 18 kwietnia. Przyjdź na atrakcyjne pokazy

Dzień Otwartych Drzwi w dwóch placówkach edukacyjnych w Tarnobrzegu

Program dnia otwartego w Zespole Szkół numer 1 przy ulicy Mikołaja Kopernika 49 od godziny 9 do 13

Program dnia otwartego w siedzibie Państwowej Uczelni Zawodowej przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 od godziny 9.30 do 13

Dni Otwarte dwóch placówek edukacyjnych to jedno z wydarzeń Tarnobrzeskich Dni Pracy i Edukacji. Państwowa Uczelnia Zawodowa i Zespół Szkół numer 1 zapraszają zainteresowanych na ciekawe prezentacje i pokazy od rana.

Prezentacja kierunków kształcenia i pracowni zawodowych

Pokaz mody i fryzur koktajlowych

Wiosenna dekoracja stołów bankietowych

Konkurs na rozpoznanie zapachów kuchni świata

Prezentacja dronów

W środę 19 kwietnia w ramach Tarnobrzeskich Dni Pracy i Edukacji w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy alei Niepodległości 2 odbędą się XIV Targi Pracy i Edukacji. Będzie to okazja do zapoznania się z ofertami pracy z różnych branż, rozmowy z pracodawcami a także wirtualnej podróży po zawodach. Targi potrwają od godziny 10 do 13.