Sukces uczniów I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Poznaj najlepszy projekt w Polsce

Miło cię widzieć - kampania społeczna licealistów tarnobrzeskiego "Hetmana" na temat zdrowia psychicznego młodzieży wśród najlepszych projektów w Polsce

Od września do kwietnia tysiące młodych ludzi zebrało zespół rówieśników, wybrało problem społeczny, na który chcieli odpowiedzieć, a następnie działało w grupie, żeby go rozwiązać. Przechodzili przez różne etapy projektu, od planowania, przez stres i nieporozumienia, po pozyskanie wsparcia od ludzi, zebranie funduszy na akcje charytatywne czy zorganizowanie wydarzenia dla społeczności.

Podczas Wielkiego Finału projektów społecznych Zwolnieni z Teorii ogłosili Złote Wilki, czyli nagrody za najbardziej efektywne projekty w tej edycji. Jak co roku to święto młodzieżowej aktywności społecznej przyciągnęło uwagę tysięcy ludzi zainteresowanych edukacją praktyczną, działaniem społecznym i nowym pokoleniem na rynku pracy. Jak mówią organizatorzy, to właśnie te trzy aspekty są dla nich kluczowe. Dzięki projektom realizowanym w Zwolnionych z Teorii, jak na dłoni widać, czym interesują się młodzi ludzie w Polsce.

Jakie tematy w tym roku wybrała młodzież? Najczęściej takie, które dotykają jej bezpośrednio lub z którymi miała styczność i wywarły na nią wpływ. Między innymi hejt podczas grania w gry komputerowe. W Polsce w gry komputerowe gra ponad 20 mln osób (według raportu The Game Industry of Poland 2021), jednak wiele z nich doświadcza wyzwisk i przekleństw podczas gry z innymi graczami. W odpowiedzi na to zjawisko młodzież stworzyła specjalną aplikację Swipest, która pozwala dobrać osoby do gry bez mowy nienawiści i wyzwisk. To nowa aplikacja stworzona przez nastolatków dla społeczności graczy, która ma dbać o ich dobrostan.