Poseł Rafał Weber otrzyma tytuł honorowego obywatela Tarnobrzega. Przed głosowaniem przewodniczący rady cytował znanego muzyka

Rafał Weber honorowym obywatelem Tarnobrzega

Z inicjatywy uhonorowania Rafała Webera cieszył się przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość Kamil Kalinka, zachwalając go jako sprawnie działającego posła i wiceministra infrastruktury, na którego samorządowcy zawsze mogą liczyć i to bez względu na reprezentowane opcje polityczne.

Za każdym razem dziękując mu słyszę "Kamil, od tego jestem"

- mówił radny Kalinka.

Wiceprzewodnicząca rady miasta Bożena Kapuściak w imieniu mieszkańców dziękowała za wniosek o honorowe obywatelstwo dla Rafała Webera, bo - jak się wyraziła - "za dobro trzeba dziękować".

Ostatnia wypowiedź w dyskusji należała do przewodniczącego rady Bogusława Potańskiego, który uprzedził, że nie będzie to głos polityczny. Zgodził się z radnym Kalinką na temat wiceministra Webera i docenił chęć pomocy miastu, ale swoją opinię wyraził cytując gwiazdę muzyki Davida Bowie: "Oklaskiwanie polityków dlatego, że wybudowali nam nowy szpital, autostradę, czy linię kolejową za publiczne pieniądze jest tym samym, co oklaskiwanie bankomatu za to, że wypłacił nam nasze pieniądze".