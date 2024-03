Tygodniowy przegląd prasy 17.03.2024: Tarnobrzeg, 10.03-16.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tarnobrzega

Do 14 marca (czwartek) do godz. 16 lokalne i ogólnopolskie komitety wyborcze mogły zgłaszać swoich kandydatów na prezydentów i burmistrzów miast i gmin miejskich oraz wójtów gmin wiejskich. Są miasta i gminy, w których o fotel gospodarza walczyć będzie nawet kilka osób, a są takie, w których wystartuje tylko jedna osoba.

10 marca odbył się (bez udziału publiczności) półfinał konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024 i Miss Województwa Podkarpackiego Nastolatek. Do ścisłego finału wybrano 24 kandydatki na Miss Podkarpacia i 12 kandydatek aspirujących do tytuły Miss Nastolatek. Finał konkursu 11 maja w Hotel Prezydenckim w Rzeszowie.

Kolejnych 46 funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi Podkarpackiej Policji - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Policjantki i policjanci podczas dzisiejszej uroczystej zbiórki ślubowali: "służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)".

Na co dzień nie dostrzegamy, jak szybko zmienia się nasze otoczenie. Tarnobrzeg też się zmienia - powstają nowe budynki lub jakieś znikają, bloki dostają nową elewacje, budują się sklepy, stacje paliw i inne obiekty. Z wykorzystaniem Google Street View, funkcji Google Maps i Google Earth, wyruszyliśmy w wirtualną podróż ulicami Tarnobrzega. Dzięki temu można się przenieść w czasie. My wybraliśmy się w podróż do roku 2012, kiedy to powstały pierwsze zdjęcia miasta w tej aplikacji.