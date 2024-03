Prasówka z Tarnobrzega 28.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03, w Tarnobrzegu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Tarnobrzegu powstał klub fitness Xtreme Fitness Gyms. Zobacz na zdjęciach, jak wygląda nowa siłownia”?

Prasówka Tarnobrzeg 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Tarnobrzegu powstał klub fitness Xtreme Fitness Gyms. Zobacz na zdjęciach, jak wygląda nowa siłownia W Tarnobrzegu otwarto klub fitness pod szyldem Xtreme Fitness Gyms. Właścicielami klubu są Natalia i Damian Bielscy, którzy w piątek 22 marca powitali w nim pierwszych gości. Odwiedzający klub mogli wziąć udział w treningu oraz w konsultacjach dietetycznych, fizjoterapeutycznych czy kosmetycznych oferowanych przez tarnobrzeskich przedsiębiorców. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Oleje. Środki smarne ELF rekomendowane przez SsangYong ELF został oficjalnym partnerem marki SsangYong w Polsce. Środki smarne ELF są rekomendowane przez importera południowokoreańskiej marki do wszystkich modeli oferowanych w Polsce. 📢 Te odpady to najtańszy naturalny suplement diety dla zdrowia kości i stawów. Skorupki jajek można jeść. Jak wpływają na zdrowie? Jajka można jeść w całości, a zwykle wyrzucane do kosza na śmieci skorupki jajek to cenne źródło wapnia. Nie kupuj więc suplementów wapnia na kości tylko wykorzystaj ten naturalny produkt, aby wzmocnić stawy i zmniejszyć ryzyko osteoporozy. Nie obawiaj się jak skorupka wpadnie ci do potrawy, ale nie jedz całych łupin, bo możesz sobie zaszkodzić. Sprawdź, jak skorupki jajek przygotować do jedzenia.

Prasówka 28.03 Tarnobrzeg: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tarnobrzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tego nie wkładaj do wielkanocnego koszyczka! Za te rzeczy w święconce ksiądz może ci zwrócić uwagę Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.