"Przedwiośnie" w galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Zobacz zdjęcia z wernisażu wystawy malarstwa Tadeusza Blicharza, artysty ze Staszowa

Atysta urodził się w Kocku na Lubelszczyźnie w roku 1955. Jest malarzem sztalugowym. W swoim malarstwie inspiruje się naturą. Maluje w technice oleju i akrylu, najchętniej pejzaż i architekturę. Na swoim koncie ma kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych. Z wykształcenia jest chemikiem. Edukację plastyczną zdobył we własnym zakresie. Jest założycielem Stowarzyszenia Staszowski Klub Miłośników Sztuk Pięknych. Mieszka w Staszowie i tam prowadzi autorską galerię malarstwa.

O sobie Tadeusz Blicharz mówi tak:

Od dawna chciałem malować. Często też, wydawało mi się, że nawet umiem to robić, jednak dopiero namowa przyjaciół i żywy kontakt z osobami pasjonującymi się malowaniem sprawiły, że postanowiłem spróbować swoich sił przy sztaludze. Pamiętam z dzieciństwa, jak z zachwytem wpatrywałem się we wspaniały obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pędzla Michała Borucińskiego w ołtarzu głównym kościoła w Kocku; było to moje pierwsze spotkanie z żywym malarstwem. W czasie nabożeństwa lubiłem też patrzeć przez zmrużone oczy na cienie płomieni kościelnych świec. Światło rozpraszało się w promieniste smugi, a postacie figur w migocącym świetle wydawały się poruszać. Świat niby taki sam a inny…