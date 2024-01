Święto pizzy w środę 17 stycznia. W tych lokalach w Tarnobrzegu zjesz najlepszą pizzę w mieście. Zobacz, które polecają tarnobrzeżanie

Najlepsza pizza w Tarnobrzegu

Pizza od wielu lat jest jedną z najchętniej zamawianych potraw w Polsce. Nic więc dziwnego, że także w Tarnobrzegu jest sporo miejsc, w których można skosztować popularnego przysmaku kuchni włoskiej. Już w środę 17 stycznia, będzie dobra okazja do świętowania dla zwolenników tego pysznego dania. To właśnie tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Pizzy. Aby ułatwić naszym czytelnikom wybór lokalu zapraszamy do naszej galerii, w której prezentujemy najlepsze tarnobrzeskie pizzerie według użytkowników Google, z oceną 4.0 (w skali do 5) i wyższą, oraz największą liczbą opinii.