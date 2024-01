Tarnobrzeg w 1954 roku. Tak wyglądało miasto, tak żyli tarnobrzeżanie 70 lat temu. Oto archiwalne zdjęcia

Wydarzenia roku 1954 w Polsce

Rok 1954 w Tarnobrzegu

W 1954 roku Tarnobrzeg liczył zaledwie 4 257 mieszkańców, ale już niespełna dekadę później ta liczba się podwoiła, co było następstwem odkrycia 28 września 1953 roku złóż siarki i tworzenia w kolejnych latach kombinatu siarkowego.

A jak wyglądał Tarnobrzeg, jak wyglądali i żyli tarnobrzeżanie w 1954 roku? Dzięki fotografiom, którzy na swoich zdjęciach uwieczniali tamte czasy, możemy udać się w podróż do przeszłości. A może urodziliście się w 1954 roku? To zobaczcie jak wtedy wyglądało miasto. Zajrzyjcie do naszej galerii.