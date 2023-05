Merkury Market z "wuzetką" na atrakcyjną działkę w centrum Tarnobrzega. Teren po Polmozbycie nie miał dotąd szczęścia do inwestorów

Firma Mercury Market otrzymała decyzję o warunkach zabudowy dla działki przy ulicy Św. Barbary i gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu

Zaniedbany teren należący niegdyś do przedsiębiorstwa Polmozbyt ma bogatą historię, ale szczęścia do inwestorów nigdy dotąd nie miał. To właśnie w tym miejscu za kadencji prezydenta Norberta Mastalerza miał powstać hipermarket Tesco. Z planów datowanych na 2011-2012 rok jednak nic nie wyszło.