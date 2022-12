W Tarnobrzegu znaleziono pieniądze. Jesteś właścicielem - zgłoś się do komendy policji

Ktoś zgubił pieniądze w Tarnobrzegu

W piątek, 2 grudnia o godzinie 19 do funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zgłosiła się 31-letnia kobieta, która na parkingu w centrum miasta znała znaczną sumę pieniędzy, którą odniosła do komendy w celu odszukania ich właściciela.



Pieniądze właściciel odbierze w Rewirze Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu przy ulicy 1 Maja 2, pokój 123, (telefon 47 825 34 70 lub komórkowy 510 997 278).

Pamiętajmy!:

Znalazłeś portfel, gotówkę, telefon, lub inne zgubione przez kogoś rzeczy? - Nie oddałeś właścicielowi? – Uważaj jest to przestępstwo lub wykroczenie. Znaleziony przedmiot należy zwrócić prawowitemu właścicielowi. Jeśli nie jest to możliwe należy zgłosić ten fakt Policji albo przekazać do Biura Rzeczy Znalezionych.