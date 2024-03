Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Tarnobrzegu? Bądź na bieżąco

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko prezydenta Tarnobrzega będzie walczyć siedmioro kandydatów. Kim są, czym się zajmują? Prezentujemy ich w tym tekście.

Horoskop cygański mówi talentach i wielkich życiowych szansach. Zobacz jakim znakiem jesteś i co to dla Ciebie oznacza.

W niedzielę, 18 lutego w Przemyślu odbyła się siódma edycja biegu Zimowa Karpacka Piątka. Była to jedna pętla ulicami Starego Miasta do Parku Miejskiego, gdzie 300 biegaczy z całego Podkarpacia stanęło przed nie lada wyzwaniem - trudnym terenem, bogatym w podbiegi i zbiegi. Zobaczcie zdjęcia!

Duże walentynkowe serce stanęło na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Po zmroku rozświetla się na czerwono. Dekoracja ustawiona z okazji obchodzonego 14 lutego święta zakochanych będzie upiększać tarnobrzeski Rynek przez najbliższe dni. Jest idealna do sesji zdjęciowych.

Lider jest tylko jeden. Rzeszów ma zdecydowanie największą liczbę mieszkańców spośród miast i gmin w województwie podkarpackim. Jednak, które miasta i gminy są następne w kolejności w naszym regionie? To już nie jest takie oczywiste, a przetasowania w tym zestawieniu każdego roku są spore.

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na koncert wokalistki, kompozytorki i producentki Luizy Ganczarskiej. Artystka wystąpi we wtorek 13 lutego z zespołem Groove Section, zaśpiewa utwory ze swojej najnowszej płyty „Biały szum”.

Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

W piątek, 9 lutego, o godz. 10 mają się rozpocząć blokady dróg do przejść granicznych na granicy z Ukrainą oraz autostrad i dróg w całej Polsce. Jednak to nie wszystko. Zapowiadane są inne akcje, choćby "wycieczki ciągnikami do wielkich marketów".