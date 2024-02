Walentynki w Tarnobrzegu. Czerwone świecące serce na Placu Bartosza Głowackiego z okazji święta zakochanych

Walentynkowe serce w sercu Tarnobrzega

Walentynki, dzień zakochanych, który obchodzony jest na całym świecie 14 lutego, to czas celebracji miłości i przyjaźni. Choć dla niektórych może to być komercyjne święto, dla wielu stanowi okazję do wyrażenia uczuć swoim bliskim oraz spędzenia czasu z ukochaną osobą.

Kto wybierze się na spacer na Plac Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu napotka tam duże walentynkowe serce, w którym można usiąść i zrobić sobie romantyczne zdjęcie. Atrakcja co roku o tej porze zdobi centrum osiedla Stare Miasto i przypomina o święcie zakochanych. Miejska dekoracja z ławeczką jest wysoka na ponad dwa metry i szeroka na blisko trzy metry. Rozświetla się na czerwono.

Walentynkowe serce najpiękniej wygląda po zmroku, ale i w dzień z pewnością nie zabraknie chętnych na fotograficzną pamiątkę.