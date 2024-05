W Tarnobrzegu powstanie nowy blok. Inwestor IBR Development podpisał umowę na budowę obiektu przy ulicy Świętej Barbary. Zobacz wizualizacje

W Tarnobrzegu powstanie nowy blok

- Jesteśmy niezmiernie podekscytowani podpisaniem umowy z naszym generalnym wykonawcą. To ważny etap w naszej deweloperskiej podróży” - powiedział przedstawiciel IBR Wojciech Kosik. - Jesteśmy pełni determinacji i gotowi do realizacji tego projektu, który przyniesie wiele korzyści lokalnej społeczności.

IBR Development to dynamicznie rozwijająca się na rynku firma deweloperska. Jego realizacje obejmują budynki wielorodzinne, osiedla oraz domy wolnostojące i w zabudowie szeregowej. Deweloper skupia się na ciekawych i prestiżowych lokalizacjach. W swoim portfolio ma wiele projektów w Rzeszowie. Jego misją jest realizacja budynków nie tylko atrakcyjnych z zewnątrz, ale też funkcjonalnych, dlatego szczególną uwagę koncentruje na nowoczesnych kształtach bryły i układach pomieszczeń. Jako firma proekologiczna dba o to, by inwestycje były przystosowane do OZE (odnawialnych źródeł energii), m.in. fotowoltaiki, jak również o to, aby współgrały z otaczającą je przestrzenią. W styczniu 2021 roku IBR został nagrodzony tytułem „Deweloper Roku 2020” nadawanym przez Certyfikację Krajową oraz Kryształową Cegłą.