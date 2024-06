Prasówka z maja 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Tarnobrzegu? Bądź na bieżąco

Giełdy staroci to fascynujące miejsca, gdzie można nabyć różnorodne przedmioty kolekcjonerskie, antyki i inne unikalne artefakty o historycznym znaczeniu. Przemyska Giełda Staroci, która odbywa się co miesiąc w I Liceum Ogólnokształcącym, jest jednym z takich miejsc, które przyciągają miłośników historii, kultury i wyjątkowych przedmiotów. Zobaczmy, co można było tam znaleźć 26 maja.

Stowarzyszenie Amazonek "Pomocna Dłoń" organizuje w Tarnobrzegu lokalną odsłonę ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Badamy nie tylko mamy”. Warto skorzystać z zaproszenia i przyjść w sobotę 25 maja na Plac Bartosza Głowackiego. To okazja do zadbania o zdrowie i urodę.

Mają kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Uczą się, studiują lub pracują. Łączy ich jedno - miłość do jamników, którymi się opiekują. W niedzielę, 19 maja właściciele psów tej rasy wraz ze swoimi pupilami dotarli do Parku Dzikowskiego w Tarnobrzegu na I Spotkanie właścicieli i miłośników jamników.

Trwa czwarty etap zmagań kolarskich w ramach imprezy ORLEN Wyścig Narodów. Jego trasa obejmuje Podkarpacie - na metę rywalizujący zawodnicy wjadą późnym popołudniem w Jaśle. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze startu w Niedzicy (powiat nowotarski).

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.