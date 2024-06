Przegląd prasy z tygodnia 2.06.2024. Co działo się w Tarnobrzegu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

Świetną alternatywą do oglądania 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki przed telewizorem jest strefa widza na opolskim rynku. Na ogromnym ekranie i przy dobrym nagłośnieniu można śledzić tam wydarzenia z amfiteatru. Zobaczcie, jak wyglądała ona w pierwszy wieczór festiwalu.

W czwartek 30 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Tego dnia ulicami Tarnobrzega przejdą procesje eucharystyczne. Od rana do południa kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na drogach. Policja apeluje o ostrożność.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tarnobrzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ryk silników, większe i mniejsze kraksy, pokazy driftu, efekty świetlne z elementami pirotechnicznymi - to wszystko i jeszcze więcej czeka na widzów Monster Truck Show w Tarnobrzegu. Pokaz odbędzie się w czwartek 6 czerwca na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Kwiatkowskiego. Wstęp biletowany.

Giełdy staroci to fascynujące miejsca, gdzie można nabyć różnorodne przedmioty kolekcjonerskie, antyki i inne unikalne artefakty o historycznym znaczeniu. Przemyska Giełda Staroci, która odbywa się co miesiąc w I Liceum Ogólnokształcącym, jest jednym z takich miejsc, które przyciągają miłośników historii, kultury i wyjątkowych przedmiotów. Zobaczmy, co można było tam znaleźć 26 maja.