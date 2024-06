Wiosenne Jezioro Aniołów o wschodzie słońca, feeria barw i ognisko nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zobaczcie zdjęcia

Wiosenne Jezioro Aniołów w Tarnobrzegu

To był jak dotąd najwcześniejszy wschód słońca witany przez uczestników akcji Jezioro Aniołów - we wcześniejszej, comiesięcznych spotkaniach pierwszego dnia każdego miesiąca wschód był o 4.25 w czerwcu i o 4.26 w lipcu. Na szczęście pogoda była tym razem łaskawa - nie było zimno i przede wszystkim nie padał deszcz. Uczestnicy akcji wrzucili do puszek datki, po czym ubrani w białe "anielskie" stroje weszli do wody.