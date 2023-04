Na Rynku w Tarnobrzegu otworzyły się pierwsze ogródki gastronomiczne. Nadal zniżka czy podwyżka za teren pod parasolem? Zdjęcia

Nadal zniżka czy podwyżka? Ile będzie kosztować prowadzenie ogródka gastronomicznego na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu?

W wiosenne i letnie miesiące ogródki wystawiają niemal wszystkie lokale na tarnobrzeskim Rynku. Ich właściciele wiedzą, że to szansa na lepszą sprzedaż. Chętnych, żeby przysiąść, coś zjeść i napić się nigdy nie brakuje. Pogoda już zachęca do spacerów, więc sezon na parasole wystartował jeszcze przed połową kwietnia. Najszybciej otworzyły się ogródki kawiarniane. W piątkowe popołudnie (14 kwietnia) klienci kupowali najchętniej lody, gofry, kawę i napoje orzeźwiające. Do sezonu przygotowują się dopiero ogródki piwne.