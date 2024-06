Przegląd prasy z tygodnia 16.06.2024. Co działo się w Tarnobrzegu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

O godzinie 4.21 nad ranem 15 czerwca 2024 roku, kiedy większość mieszkańców Tarnobrzega smacznie spała, około stuosobowa grupa osób nie tylko z Podkarpacia, trzymając się za ręce weszła do Jeziora Tarnobrzeskiego...

Już po raz czwarty Aqua-Swim Tarnobrzeska Szkoła Pływania w sobotę, 15 czerwca zaprosiła dzieci do rywalizacji w triathlonie, na który składa się pływanie, jazda na rowerze i bieg. Najmłodszych startujących w trzech kategoriach wiekowych głośno dopingowali rodzice, a powietrze wypełniały sportowe emocje.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. V Krajowe Dni Pola w Boguchwale, Dzień Bieszczadzki w Przemyślu, Dni Łańcuta, Dni Lubaczowa, Dni Głogowa Małopolskiego, XII Festiwal Pieroga w Iwoniczu-Zdroju. Szczegóły w naszej galerii.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tarnobrzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Telewizja Polska (TVP) otrzymała prawie 600 zgłoszeń od organizatorów publicznych pokazów meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2024. Udzielanie licencji potrwa do 14 czerwca, czyli dnia rozpoczęcia turnieju. TVP pokaże wszystkie 51 spotkań Euro 2024, co czyni ją jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do udzielania licencji i zgód na publiczne pokazy wszystkich meczów.

Spośród sześciu największych, prezydenckich miast w województwie podkarpackim, wygrała Koalicja Obywatelska. W dwóch pozostałych Prawo i Sprawiedliwość.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała pełne wyniki ze 100 proc. obwodów do głosowania w województwie podkarpackim.